Минздрав сообщил о рисках заражения коронавирусом для беременных

Минздрав выпустил рекомендации по диагностике и лечению беременных женщин с диагнозом «коронавирусная инфекция». Документ опубликован на сайте министерства.

Как отмечают специалисты, в лечении беременных нельзя использовать противомалярийные препараты и рекомбинантный интерферон бета-1b. Разрешается назначение препаратов с действующим веществом «лопинавир и ритонавир», если риск для плода минимален. Чем раньше начать лечение, тем раньше наступит выздоровление, и тем меньшим окажется медикаментозное воздействие на организм пациентки.

Наиболее подходящий метод выявления COVID-19 у женщины, которая готовится стать матерью — компьютерная томография грудной клетки. КТ обеспечивает низкую долю облучения плода, но живот во время проведения процедуры нужно накрыть специальным защитным экраном. Пациенткам с дыхательной недостаточностью рекомендуется делать эхокардиографию.

По информации Минздрава, в 39% случаев осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, приводят у беременных к преждевременным родам. В 10% случаев наблюдается задержка роста плода, а в 2% происходит выкидыш. Эксперты отметили, что в группе из 15 рожениц с COVID-19 росла частота кесарева сечения из-за того, что у ребенка развивалось воспалительное поражение легких.

Может ли беременная женщина передать коронавирус ребенку во время беременности или родов — пока неизвестно. Но новорожденный может заразиться при контакте с больным, в том числе матерью.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минздраве считают целесообразным продлить самоизоляцию на майские праздники.

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