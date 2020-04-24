Минздрав сообщил о рисках заражения коронавирусом для беременных

Министерство дало рекомендации по лечению пациенток с COVID-19, которые вынашивают детей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Mikhail Beznosov, /Aleksandr Schemlyaev, /Tatiana Morozova, /MOD Russia

Тема:
Эпидемия коронавируса

Минздрав выпустил рекомендации по диагностике и лечению беременных женщин с диагнозом «коронавирусная инфекция». Документ опубликован на сайте министерства.

Как отмечают специалисты, в лечении беременных нельзя использовать противомалярийные препараты и рекомбинантный интерферон бета-1b. Разрешается назначение препаратов с действующим веществом «лопинавир и ритонавир», если риск для плода минимален. Чем раньше начать лечение, тем раньше наступит выздоровление, и тем меньшим окажется медикаментозное воздействие на организм пациентки.

Наиболее подходящий метод выявления COVID-19 у женщины, которая готовится стать матерью — компьютерная томография грудной клетки. КТ обеспечивает низкую долю облучения плода, но живот во время проведения процедуры нужно накрыть специальным защитным экраном. Пациенткам с дыхательной недостаточностью рекомендуется делать эхокардиографию.

По информации Минздрава, в 39% случаев осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, приводят у беременных к преждевременным родам. В 10% случаев наблюдается задержка роста плода, а в 2% происходит выкидыш. Эксперты отметили, что в группе из 15 рожениц с COVID-19 росла частота кесарева сечения из-за того, что у ребенка развивалось воспалительное поражение легких.

Может ли беременная женщина передать коронавирус ребенку во время беременности или родов — пока неизвестно. Но новорожденный может заразиться при контакте с больным, в том числе матерью.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минздраве считают целесообразным продлить самоизоляцию на майские праздники.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
24 апр
Ученые выяснили точки проникновения коронавируса в организм человека
24 апр
Российские вакцины против COVID-19 внесены ВОЗ в перечень перспективных
24 апр
Полиция начала проверку по факту драки между таксистом и пассажиркой из-за QR-кода
24 апр
В Петербурге дополнительно развернут 5,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19
24 апр
Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
24 апр
Путин: на закупку более тысячи реанимобилей из бюджета выделено 5,2 млрд рублей
24 апр
Отрыв в Сети: легендарная рок-группа «Алиса» сыграет онлайн-концерт
24 апр
ФНС запустит сервис по выплате субсидий малому бизнесу на зарплату сотрудникам
24 апр
«Ну, какие формы!» — Саша Савельева восхитила фанатов снимками в купальнике
24 апр
Радио «Комсомольская правда» запускает марафон благодарности врачам

Читайте также

+7° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
ТОП-5 самых женственных знаков Зодиака

Последние новости

18:34
Ученые выяснили точки проникновения коронавируса в организм человека
18:26
Российские вакцины против COVID-19 внесены ВОЗ в перечень перспективных
18:21
Адвокат Волочковой угрожает судом Дане Борисовой за оскорбления балерины
18:09
Полиция начала проверку по факту драки между таксистом и пассажиркой из-за QR-кода
18:05
Сразу не задалось: Саакашвили пришел в Раду и опростоволосился с флагом Украины
17:49
Минздрав сообщил о рисках заражения коронавирусом для беременных

Сейчас читают

Какой подарок сделать мужчине, находясь дома на самоизоляции
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок