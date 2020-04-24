Очевидцы сообщили, что известный пранкер Эдвард Бил снова разбил иномарку в Москве

По информации очевидцев, блогер попал в ДТП в Люблино.

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Фото, видео: Instagram @bil_edward

Известный YouTube-блогер Эдвард Бил попал в аварию в Москве. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram, приложив кадры с разбитой иномаркой.

Как утверждают очевидцы, ДТП произошло на юго-востоке столицы, в районе Люблино. По словам одного из свидетелей происшествия, Била «подрезал» неизвестный водитель, в результате чего автомобили столкнулись.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

К слову, эта не первая авария в которую попадает блогер. Примерно год назад он разбил элитный Jaguar.

Эдвард Бил прославился на YouTube своими пранками, в которых довольно грубо разыгрывал людей. Аудитория его подписчиков насчитывает несколько миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургский блогер Валерий Журавлев на своей странице в Instagram опубликовал ролик, на кадрах которого он едет на крыше автомобиля в мягком домашнем кресле.

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