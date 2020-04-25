«Весь негатив отрезала»: Лолита остригла кудри и пообещала побриться налысо
Певица решилась на кардинальную смену имиджа, сидя в самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya, globallookpress.com /Anatoly Lomokhov
Сидя в самоизоляции многие решаются на смелые эксперименты со своим имиджем. Вот и Лолита Милявская, известная своим раскованным поведением и независимой от мнения публики позицией, рискнула изменить прическу собственными силами. Она отрезала свои роскошные черные волосы прямо на глазах фанатов. Видео этого процесса она выложила на своей странице в Instagram.
«Нет, это не челлендж от Ольги Бузовой. Просто надоело, все это надоело. Я буду стричься налысо сейчас на ваших глазах. Просто налысо! Ух, зараза! О, круто», — комментирует процесс певица.
Правда, довела ли звезда начатое до обещанного финала, из видео не ясно. Она остановилась, отрезав два хвоста по бокам, оставив длину примерно на уровне плеч. Показать результат своих манипуляций с прической она обещала фанатам завтра.
Поклонники пришли в восторг от смелости Лолиты.
«Аааа! Тебе идет, Лол»
«Обалдеть! Обожаю!!! Весь негатив отрезала, умница!»
«Интересно, сколько поклонников после этого видео поменяли прически», — замечали фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита показала результат самостоятельного окрашивания волос. Тогда певица осталась довольна результатом, хоть он и не совсем оправдал ее ожидания.
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