Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье
Несмотря на ограничения в связи с режимом изоляции, группа людей устроила танцы прямо под окнами домов в ЖК «Бутово парк-2» в Ленинском районе.
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Фото, видео: ВКонтакте @tipichnaya.moskva, @gorodlivemoscow, globallookpress.com
Полиция установила организатора вечеринки в жилом комплексе «Бутово-парк» в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.
Вечером 25 апреля в Ленинском районе города группа людей устроила шумные танцы под громкую музыку прямо под окнами жилых домов. Обеспокоенные жильцы вызвали полицию, однако, когда правоохранители приехали на место происшествия, нарушители разбежались. Очевидцы сняли произошедшее на камеры мобильных телефонов.
К слову, молодой человек и не скрывался. Им оказался подмосковный диджей, живущий в этом доме, Олег Гавриленко. В интервью сайту KP.RU он пояснил, что он законопослушный гражданин.
«У меня цель была совсем другой: чтобы люди развеялись, сидя месяц дома. Я призывал людей выйти на балконы, потушить свет в квартирах, взять фонари и подпевать. Но они вместо этого всей толпой выперлись во двор. Я против такого поведения и никого не просил нарушать режим самоизоляции», — подчеркнул Гавриленко.
Подтверждают эту информацию и соседи нечаянного виновника инцидента. Накануне в чате жилого комплекса обсуждался балконный флешмоб под музыку Гавриленко. Единственное, чего они не понимают, почему он не выключил ее, когда все пошло не по плану.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с вечера 29 марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции, которые запрещает проведение любых массовых мероприятий. Кроме того, с 15 апреля для передвижения на транспорте по региону введена система цифровых пропусков.
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