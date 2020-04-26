В Италии объявили о частичном снятии карантина с 4 мая
По словам премьер-министра Италии Джузеппе, страна переходит во «вторую фазу» борьбы с COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / Cecilia Fabiano
Власти Италии приняли решение о частичном снятии карантинных мер в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе, пишет издание Huffpost.
Ряд ограничений перестанет действовать с 4 мая.
«С 4 мая будет разрешено проводить тренировки спортсменов, но только представляющих национальный интерес с точки зрения спортивных ассоциаций и Итальянского олимпийского комитета. Будет возобновлено производство и работы на строительных площадках», — заявил глава кабмина.
Также планируется возобновление работы мест общепита, где предусмотрено обслуживание «на вынос». Несмотря на открытие парков и садов, также будет запрещено собираться там большими группами. Граждан призывают соблюдать меры предосторожности в виде социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.
По словам премьер-министра, Италия переходит во вторую фазу борьбы с коронавирусной инфекцией.
В стране 26 апреля было зафиксировано рекордно низкое число жертв COVID-19 за сутки — 260 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Италия решила не пускать иностранных туристов до 2021 года.
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