В Италии объявили о частичном снятии карантина с 4 мая

Власти Италии приняли решение о частичном снятии карантинных мер в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе, пишет издание Huffpost.

Ряд ограничений перестанет действовать с 4 мая.

«С 4 мая будет разрешено проводить тренировки спортсменов, но только представляющих национальный интерес с точки зрения спортивных ассоциаций и Итальянского олимпийского комитета. Будет возобновлено производство и работы на строительных площадках», — заявил глава кабмина.

Также планируется возобновление работы мест общепита, где предусмотрено обслуживание «на вынос». Несмотря на открытие парков и садов, также будет запрещено собираться там большими группами. Граждан призывают соблюдать меры предосторожности в виде социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.

По словам премьер-министра, Италия переходит во вторую фазу борьбы с коронавирусной инфекцией.

В стране 26 апреля было зафиксировано рекордно низкое число жертв COVID-19 за сутки — 260 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Италия решила не пускать иностранных туристов до 2021 года.

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