Сирийские ПВО сбили несколько ракет в небе над Дамаском

Сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку, которая ведется в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает гостелевидение Сирии.

По некоторым данным, которые публикуют СМИ, атака могла вестись Израилем из воздушного пространства Ливана.

Также сообщается, что ПВО Сирии сбили несколько пущенных ракет.