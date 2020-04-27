Сообщение о ракетном обстреле появилось утром 27 апреля.

Сирийские ПВО сбили несколько ракет в небе над Дамаском

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Shelepin/Nasa

Тема:
Война в Сирии

Сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку, которая ведется в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает гостелевидение Сирии.

По некоторым данным, которые публикуют СМИ, атака могла вестись Израилем из воздушного пространства Ливана.

Также сообщается, что ПВО Сирии сбили несколько пущенных ракет.

Тема:
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