Сирийские ПВО сбили несколько ракет в небе над Дамаском
Сообщение о ракетном обстреле появилось утром 27 апреля.
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Shelepin/Nasa
Сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку, которая ведется в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает гостелевидение Сирии.
По некоторым данным, которые публикуют СМИ, атака могла вестись Израилем из воздушного пространства Ливана.
Также сообщается, что ПВО Сирии сбили несколько пущенных ракет.
- 25 апр
- Как сирийские медики ведут борьбу с коронавирусом
- 21 апр
- В сирийский город-музей Эбла вернулись археологи и историки
- 21 апр
- ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет над древней Пальмирой
- 20 апр
- Видео перехвата российским Су-35 американского самолета-разведчика
- 20 апр
- Почему истребитель Су-35 ВКС РФ приблизился к самолету-разведчику США?
- 20 апр
- В Сирии стартовала программа «Водопровод в каждый дом»
- 19 апр
- Новейший российский танк «Армата» прошел боевые испытания в Сирии
- 17 апр
- Коронавирус и задержки зарплаты заставили боевиков сдаться правительству Сирии
- 15 апр
- Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали, что США готовили диверсии на нефтегазовой инфраструктуре
- 15 апр
- Пожарные в Сирии обрабатывают улицы Алеппо растворами для борьбы с COVID-19
Читайте также
+3° 753 мм рт. ст.
75%
75%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?