Одним из первых в порядок привели 34-метровый обелиск «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Победы

В Петербурге в преддверии праздника организовали генеральную уборку — коммунальщики моют памятники, посвященные Победе в Великой Отечественной. Для каждого монумента — своя технология. Одним из первых в порядок привели обелиск «Городу-герою Ленинграду».

Корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин наблюдал за всем происходящим. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге четыре военных корабля выведут в Неву на День Победы.

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