В Петербурге в преддверии праздника организовали генеральную уборку — коммунальщики моют памятники, посвященные Победе в Великой Отечественной. Для каждого монумента — своя технология. Одним из первых в порядок привели обелиск «Городу-герою Ленинграду».

Корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин наблюдал за всем происходящим. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге четыре военных корабля выведут в Неву на День Победы.