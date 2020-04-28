«Земля пухом»: пиар-директор Началовой помянула певицу в Радоницу

Анна Исаева показала архивное фото артистки с первым мужем.

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Фото, видео: Instagram @julianachalova, @isaeva.anya

Тема:
Юлия Началова

Пиар-директор ныне покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева показала поклонникам в Instagram архивную фотографию, сделанную на заре знакомства с артисткой. На ней запечатлены сама Исаева, певица и ее первый супруг Дмитрий Ланской.

Исаева поделилась снимком в этот день не случайно: 28 апреля отмечается Радоница — православный праздник, когда принято вспоминать всех усопших. Она помянула ушедшую артистку и рассказала, как непросто складывалась ее судьба.

«Сегодня день поминовения усопших. Помимо родных, это две мои любимые подруги, очень рано ушедшие. Чью память я чту. Юля — третья, коллега-друг-близкий человек. Каждый раз случаи потерь врезаются в мою память, оставляют след в сердце», — написала Исаева.

Кадр был сделан, по ее словам, когда они не были близко знакомы, году в 2001-м, когда Началова только вышла замуж. Брак этот, как и первый брак самого пиар-директора певицы, не стал счастливым. Но это знакомство двух женщин оказалось судьбоносным.

«В этот вечер вершились наши судьбы. Ведь случайных встреч не бывает. Но мы то об этом не знали!» — заключила Исаева.

Instagram @isaeva.anya

Поклонники певицы отреагировали бурно, в комментариях светло вспоминали Началову и поминали.

«Земля ей пухом, этому не успевшему пожить светлому человечку!»

«Небеса вершат чужие судьбы — высоко, укрытие от глаз…»;

«Какие молоденькие»;

«Такая красивая пара была!»

«Такое теплое фото!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пиар-директор Началовой рассказала о своей первой свадьбе.

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