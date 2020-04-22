«Надо было бежать»: пиар-директор Началовой рассказала о своей первой свадьбе

Вспоминать об этом браке Анна Исаева больше не хочет.

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Фото, видео: Instagram @isaeva.anya

Тема:
Юлия Началова

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева подробно рассказала про свою первую свадьбу и последующий развод. Она выложила в своем Instagram два поста, где поделилась с подписчиками частью своей жизни.

По словам девушки, после подачи заявления в ЗАГс они поехали на дачу отмечать это радостное событие с родителями жениха и мамой Анны.

«Мама жениха, поднимая рюмку за нас, сделала заявление: „Ну решили — женитесь, что поделать. Сын мой красавец, а невеста сильно так себе, квазимода, хоть и неглупая“. Мне очень резанули ухо ее слова», — начала рассказ Исаева.

Instagram @isaeva.anya

Уже тогда Анна понимала, что ей нельзя связываться с этой семьей, но что-то ей не давало уйти от жениха. Исаева признается, что была влюблена. В итоге свадьба состоялась в 1999 году.

«С удовольствием вспоминаю кожаную юбку и кофту — сетку, купленную в ГУМе. Мою креативную коротенькую стрижку ежиком и то, чем я обмотала голову вместо фаты — всю ночь мы с мамой красили кусок фатина в слабом растворе марганцовки, чтобы цвет объединился с костюмом», — поделилась Анна.

Исаева добавила, что они подъехали к ЗАГСу на джипе без багажника, который одолжили у общего друга [идея Анны]. А всю свадьбу девушка не могла расслабиться: ей приходилось контролировать работу персонала. Поэтому Анна сравнила себя с соведущей мероприятия.

Instagram @isaeva.anya

После чего Исаева перешла к рассказу о разводе. По ее словам, в этот знаменательный день ее муж пришел к ней домой с булочкой и начал показательно есть при ней. Таким образом он хотел продемонстрировать, что в его жизни начинается белая полоса.

«Я смотрела на него, как он ел сдобу и понимала, что моя жизнь рушится, идет под откос, а его праздник жизни только начинается! Всем своим видом он это демонстрировал», — делится Анна.

Сейчас Исаева считает, что тот развод — лучшее решение в ее жизни, а об этом браке девушка вспоминать не хочет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мама Юлии Началовой поделилась снимком дочери певицы.

Тема:
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