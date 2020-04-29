Линдси Лохан предупредила Меган Маркл и принца Гарри о проблемах в Калифорнии
Актриса считает, что сказочная жизнь бывших герцогини и герцога Сассекских исчезнет вместе с пандемией.
Фото: www.globallookpress.com / I-Images
Решение Меган Маркл и принца Гарри отказаться от титулов и перебраться в Калифорнию не спасет их от назойливых папарацци. Напротив, есть опасность, что в окрестностях Голливуда семейную пару станут беспокоить гораздо чаще. Такое предположение на днях сделала Линдси Лохан, передает сайт 7days.ru.
Актриса начала сниматься в кино с трех лет, а в 11 стала звездой после выхода фильма «Ловушка для родителей». С раннего детства она сама находилась под прицелом фотокамер и полагает, что вправе давать советы другим звездам. По мнению Линдси, счастливая жизнь бывших герцогини и герцога Сассекских в Лос-Анджелесе закончится, когда пандемия коронавируса стихнет, и супруги выйдут из самоизоляции.
«Когда все завершится, им придется перемещаться только на машине. А о том, чтобы выйти на пляж или заняться серфингом, им не стоит и думать», — заявила Лохан.
Актриса подтвердила сказанное в свое время архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби — другом Маркл и принца Гарри. Священник назвал принадлежность к британской королевской семье пожизненным приговором, от которого не убежать, даже отказавшись от титула. В правде этих слов семейная пара уже убеждалась и в Канаде, и в Калифорнии. Фотографы не раз заставали супругов в неудобной обстановке.
Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл и принц Гарри сыграют новую свадьбу.
- 29 апр
- Искусственный интеллект просчитал пик заболеваемости COVID-19 в России
- 29 апр
- Музыкальный флешмоб: иностранцы на самоизоляции исполняют русские песни
- 29 апр
- Депутаты Верховной рады потребовали закрыть все биологические лаборатории США на Украине
- 29 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 29 апреля
- 29 апр
- Как китайских детей решили защитить от коронавируса с помощью головного убора X века
- 29 апр
- Российские военные продезинфицировали три пансионата для пожилых в Италии
- 29 апр
- Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек
- 29 апр
- Захарова ответила «фейкоделам», заявляющим о «брошенных» за рубежом россиянах
- 29 апр
- Сингапурские ученые изменили прогноз окончания вспышки COVID-19 в РФ
- 28 апр
- Путин заявил, что отказ от больных людей ради экономики ведет к «дикости и варварству»
Читайте также
87%
0.07 80.77
0.01
Нашли ошибку?