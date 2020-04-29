Актриса считает, что сказочная жизнь бывших герцогини и герцога Сассекских исчезнет вместе с пандемией.

Линдси Лохан предупредила Меган Маркл и принца Гарри о проблемах в Калифорнии

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Тема:
Эпидемия коронавируса

Решение Меган Маркл и принца Гарри отказаться от титулов и перебраться в Калифорнию не спасет их от назойливых папарацци. Напротив, есть опасность, что в окрестностях Голливуда семейную пару станут беспокоить гораздо чаще. Такое предположение на днях сделала Линдси Лохан, передает сайт 7days.ru.

Актриса начала сниматься в кино с трех лет, а в 11 стала звездой после выхода фильма «Ловушка для родителей». С раннего детства она сама находилась под прицелом фотокамер и полагает, что вправе давать советы другим звездам. По мнению Линдси, счастливая жизнь бывших герцогини и герцога Сассекских в Лос-Анджелесе закончится, когда пандемия коронавируса стихнет, и супруги выйдут из самоизоляции.

«Когда все завершится, им придется перемещаться только на машине. А о том, чтобы выйти на пляж или заняться серфингом, им не стоит и думать», — заявила Лохан.

Актриса подтвердила сказанное в свое время архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби — другом Маркл и принца Гарри. Священник назвал принадлежность к британской королевской семье пожизненным приговором, от которого не убежать, даже отказавшись от титула. В правде этих слов семейная пара уже убеждалась и в Канаде, и в Калифорнии. Фотографы не раз заставали супругов в неудобной обстановке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл и принц Гарри сыграют новую свадьбу.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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