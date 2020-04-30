«Никто не забыт»: Всероссийская акция «Бессмертный полк» состоится несмотря на пандемию

В 2020 году, впервые за всю историю существования акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны «Бессмертный полк», мероприятие пройдет не на главных улицах городов России, а в онлайн-формате.

«Мы чтим и бережно храним память о подвиге наших героев. В этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, мы предлагаем для вас новый формат участия в акции», — обратились к россиянам организаторы.

Для того, чтобы принять участие в импровизированном шествии, необходимо лишь зайти на официальный сайт «Бессмертного полка», заполнить анкету, где потребуется указать фамилию, имя и отчество героя, дату рождения (при необходимости и дату смерти человека), годы его участия в боевых действиях, а затем прикрепить несколько фотографий. Далее система автоматически включит анкету участника Великой Отечественной войны в большой видеоряд.

Увидеть родственника, совершившего подвиг, можно будет 9 мая во время видеотрансляции «Бессмертного полка» на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в онлайн-кинотеатрах на различных платформах, на сайте самой акции, в социальных сетях и в эфире телеканала «Победа».

Для тех граждан, кто самостоятельно затрудняется разобраться в работе системы, работает горячая линия — 8-800-20-1945-0. Позвонив по данному телефону, можно узнать о всех нюансах участия в акции «Бессмертный полк-онлайн».

Решение о переносе всех мероприятий по случаю 75-летия Победы принял президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что на фоне ситуации с коронавирусом священный праздник — День Победы — будет разумно отметить сидя дома.

Так, из всех привычных мероприятий в 2020 году россияне станут свидетелями лишь воздушной части парада, а также смогут полюбоваться вечерним праздничным салютом. Традиционная церемония на Красной площади и марш «Бессмертного полка» состоится лишь тогда, когда обстановка в стране стабилизируется.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каких еще акциях памяти можно будет принять участие 9 мая.