«Никто не забыт»: Всероссийская акция «Бессмертный полк» состоится несмотря на пандемию

Памятное мероприятие пройдет не на главных улицах городов России, а в онлайн-формате.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Тема:
День Победы

В 2020 году, впервые за всю историю существования акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны «Бессмертный полк», мероприятие пройдет не на главных улицах городов России, а в онлайн-формате.

«Мы чтим и бережно храним память о подвиге наших героев. В этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, мы предлагаем для вас новый формат участия в акции», — обратились к россиянам организаторы.

Для того, чтобы принять участие в импровизированном шествии, необходимо лишь зайти на официальный сайт «Бессмертного полка», заполнить анкету, где потребуется указать фамилию, имя и отчество героя, дату рождения (при необходимости и дату смерти человека), годы его участия в боевых действиях, а затем прикрепить несколько фотографий. Далее система автоматически включит анкету участника Великой Отечественной войны в большой видеоряд.

Увидеть родственника, совершившего подвиг, можно будет 9 мая во время видеотрансляции «Бессмертного полка» на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в онлайн-кинотеатрах на различных платформах, на сайте самой акции, в социальных сетях и в эфире телеканала «Победа».

Для тех граждан, кто самостоятельно затрудняется разобраться в работе системы, работает горячая линия — 8-800-20-1945-0. Позвонив по данному телефону, можно узнать о всех нюансах участия в акции «Бессмертный полк-онлайн».

Решение о переносе всех мероприятий по случаю 75-летия Победы принял президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что на фоне ситуации с коронавирусом священный праздник — День Победы — будет разумно отметить сидя дома.

Так, из всех привычных мероприятий в 2020 году россияне станут свидетелями лишь воздушной части парада, а также смогут полюбоваться вечерним праздничным салютом. Традиционная церемония на Красной площади и марш «Бессмертного полка» состоится лишь тогда, когда обстановка в стране стабилизируется.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каких еще акциях памяти можно будет принять участие 9 мая.

Тема:
День Победы
29 апр
Видео: 98-летняя «железная бабушка» записала песню ко Дню Победы
29 апр
«Бессмертный полк»: Как принять участие в акции из самоизоляции
29 апр
Наша благодарность победителям: на Пятом канале продолжается проект «Внуки Победы»
29 апр
В небе над Калининградом прошла репетиция воздушного Парада ко Дню Победы
29 апр
Экипажи авиации ЗВО пролетят над 12 городами в День Победы
28 апр
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России
28 апр
В Петербурге реставраторы начали генеральную уборку памятников перед праздником Победы
28 апр
Артиллерийские салюты пройдут в шести городах ЗВО в День Победы
28 апр
В Петербурге четыре военных корабля выведут в Неву на День Победы
28 апр
В День Победы экипажи авиации ЗВО пролетят над 12 городами

Читайте также

+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.69
-0.88 80.05
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:17
Стала известна возможная причина смерти мэра Ставрополя
10:10
«Хочу, чтобы все закончилось, но…»: Боярскую удивил Петербург в самоизоляции
10:01
«Никто не забыт»: Всероссийская акция «Бессмертный полк» состоится несмотря на пандемию
9:59
«Мы его потеряли»: жена футболиста Малафеева о страшной трагедии всей своей жизни
9:50
Видео: Спецоперация по ликвидации сторонников ИГ* в Екатеринбурге
9:47
Священнослужители Челябинской епархии заразились коронавирусом

Сейчас читают

ТОП-5 звезд, прославившихся после превращения в блондинок
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Мужчины Ольги Бузовой: полный список

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок