«Вместе дома! И не болеем!» — «Дорожное радио» запустило новую рубрику
Гости эфира ответят на вопросы слушателей и подскажут, как сохранить здоровье в период пандемии коронавируса.
Фото: Дорожное радио
«Дорожное радио» объявило о запуске новой рубрики «Вместе дома! И не болеем!». Она призвана поддержать всех, кто соблюдает режим самоизоляции на время распространения коронавируса.
Отныне в эфире радиостанции приглашенные эксперты из разных отраслей смогут ответить на вопросы слушателей и дать советы, как сохранить здоровье в период пандемии. Создатели наедятся, что это поможет россиянам провести время в домашних условиях с пользой.
С этой же целью ветераны эфира каждую неделю проводят посиделки со звездами «Дорожного радио». Встречи транслируются в официальных аккаунтах «Дорожного радио» в «Одноклассниках» и Instagram. Слушать радио, как и прежде, можно на FM-приемниках, на сайте Dorognoe.ru и в мобильном приложении.
Ранее 5-tv.ru писал, что названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян во время самоизоляции.
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