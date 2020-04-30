По словам генерального директора предприятия Янины Павленко, партия из тысячи бутылок «Муската розового Южнобережного» урожая 2015 года отправлена на дополнительную выдержку.

«Массандра» заложила в коллекцию вино к 100-летию Победы

Фото: ГУП РК "ПАО "Массандра"

Тема:
День Победы

Крымский завод «Массандра» заложил в коллекцию партию из тысячи бутылок «Муската розового Южнобережного» урожая 2015 года специально к 100-летию Великой Победы. Именно это вино было приготовлено на освобожденной от фашистов крымской земле в 1944 году и в этом году вошло в лимитированную серию «Вино Победы».

Как пояснила генеральный директор предприятия Янина Павленко, через 25 лет напиток достигнет особого шарма и удивит ценителей особенностью своего вкуса.

«Мускаты — это гордость „Массандры“. Они хороши и сразу после сезона виноделия, и побывав в бочке пару лет, и отдохнув в бутылке, лежа в прохладе царских подвалов. Сегодня это яркий букет, подкупающий своей молодостью, с тонами цветущих утренних роз, нежными нотками малины и барбариса. А через 25 лет, к 100-летию Победы, он достигнет особого шарма. Сохранив все лучшие „воспоминания“ о сезоне, он раскроется сложностью изюмно-смолистой гаммы», — отметила руководитель «Массандры».

Павленко добавила, что отправление вина на бутылочную выдержку на 25 лет — это своего рода послание в середину XXI века, адресованное ценителям вин и виноделам, для которых День Победы — один из самых значительных праздников в году.

ГУП РК "ПАО "Массандра"

В 2020 году, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Массандра» также выпустила лимитированную серию вин, куда вошли «Портвейн красный Крымский» урожая 2014 года и «Мускат розовый Южнобережный» урожая 2015. Впервые они были произведены из урожая 1944, после чего отправились на бочковую выдержку.

Наборы знаменитых напитков к 9 мая в подарок получат проживающие в Крыму участники боевых действий.

ГУП РК "ПАО "Массандра"

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крымский винный завод «Массандра» завоевал 12 призовых мест на международной выставке «Продэкспо-2020».

Тема:
День Победы
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