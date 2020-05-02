Глава ведомства Анна Попова отметила, что способность организма противостоять инфекции зафиксирована у небольшого количества жителей страны.

В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие у россиян иммунитета к коронавирусу

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael, Mateusz Slodkowski; ТАСС / Астафьев Александр; Известия / Сергей Коньков, Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире федерального телеканала объяснила отсутствие у основной части россиян иммунитета к коронавирусу. По ее словам, в начале 2020 года COVID-19 еще не встречался в нашей стране.

«В РФ тогда (в январе — Прим.ред.) коронавируса, именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого, тогда в России и в Москве не было», — цитирует Анну Попову РИА Новости.

Руководитель ведомства подчеркнула, что данный факт доподлинно доказан наличием способности организма противостоять инфекции среди очень небольшого количества жителей России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин назвал реальное число инфицированных коронавирусом в Москве. Данные были получены на основе скрининговых исследований различных групп населения.

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