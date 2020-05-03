Вице-президент компании «Гражданские самолеты Сухого» госпитализирован

Вице-президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Игорь Виноградов госпитализирован. Об этом 5-tv.ru сообщил директор по связям с общественностью и управлению брендом Филиала ПАО «Корпорация „Иркут“ — „Региональные самолеты“» Дмитрий Калениченко.

«Мы подтверждаем госпитализацию Игоря Виноградова. В компании все следят за поступающей информацией о состоянии здоровья Игоря Львовича и готовы оказать поддержку, которая возможна в данной ситуации», — сказал Дмитрий Калениченко.

Директор по связям с общественностью отметил, что информация о состоянии здоровья и ходе лечения Игоря Виноградова может исходить только от его близких родственников. Причины госпитализации топ-менеджера не сообщаются.

Согласно неофициальным данным, опубликованным в сети, вице-президент компании «Гражданские самолеты Сухого» болен коронавирусом и нуждается в плазме переболевших COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьер-министра.

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