Если до конца дня пропуск не будет продлен, то на следующий день потребуется оформлять его заново.

В Москве истекает срок продления пропусков для поездок по работе

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Тема:
Эпидемия коронавируса

Срок продления так называемых «рабочих» пропусков в Москве истекает 4 мая. Об этом жителям столицы напомнили в Департаменте информационных технологий.

«Продлить действующие сейчас „рабочие“ пропуска на срок до 11 мая возможно через специальный сервис на nedoma.mos.ru. Это достаточно быстро: необходимо на стартовой странице сервиса нажать зеленую кнопку „Продлить цифровой пропуск“, внести номер ранее полученного пропуска, пройти авторизацию через смс», — напомнили в пресс-службе ведомства.

С полуночи 5 мая эта услуга будет недоступна и тем, кто не успеет до конца дня, придется оформлять его заново. В Депортаменте добавили, что при продлении будет предоставлен новый 16-значный код.

28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. Как передавал 5-tv.ru, за последние сутки в РФ подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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