Дизайнер одежды: «Маска на долгие годы станет частью нашего гардероба»

Медицинская маска стала модным аксессуаром, который на долгие годы станет частью гардероба большинства людей. Об этом рассказал дизайнер одежды Сергей Никулин в интервью порталу 360tv.ru.

Эксперт отметил, что эти защитные изделия стали выпускать многие брендовые компании. Маски превратились в трендовую вещь, сохранив при этом свои основные функции. По мнению Никулина рано или поздно маски наденут все. Поэтому не нужно стесняться их носить.

Желающим совместить защиту с красотой дизайнер рекомендовал на ближайшие месяцы выбрать себе изделие пастельного цвета, а также белую, синюю или полосатую — главные цвета этого лета.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 12 марта в Подмосковье вводится правило об обязательном ношении маски на улицах, в общественном транспорте, на работе и других местах вне дома. Такая норма позволит сократить количество случаев заражения коронавирусом. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ношение масок не станет временной мерой. С ней придется смириться и научиться жить.

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