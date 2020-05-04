Репетиция авиапарада ко Дню Победы проходит в небе над Москвой

Современные боевые самолеты и вертолеты пролетели парадным строем над российской столицей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар, Instagram

Тема:
День Победы

Репетиция авиационного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Москве. Современные боевые самолеты и вертолеты парадным строем пролетели над столицей. Жители города наблюдали за этим впечатляющим зрелищем и записали мероприятие на видео. Кадры с небом, разукрашенным разными цветами после полета авиалайнеров, появились в социальных сетях.

По данным Росавиации, проведение тренировки и непосредственно парада окажут влияние на работу аэропортов Москвы. 9 мая будут введены временные ограничения на работу воздушных гаваней с 9.40 до 10.40 по московскому времени.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на отмену основного парада 9 мая на Красной площади из-за пандемии коронавируса, воздушная часть праздника состоится. Кроме того, в небе над столицей прогремит салют.

В то же время акция «Бессмертный полк», как писал 5-tv.ru, пройдет в режиме онлайн.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
День Победы
3 мая
Видео: истребители пролетели в форме цифры «75» над Ленобластью
3 мая
Путин в День Победы примет участие в памятной акции «Бессмертный полк»
3 мая
Дмитрий Песков рассказал, как отпразднует День Победы
2 мая
Путин выступит с новым обращением к россиянам в День Победы у Вечного огня
2 мая
Ветераны раскритиковали бизнес за использование символики 9 Мая «в целях наживы»
2 мая
Приложение для трансляции «Бессмертного полка» позволяет увидеть участников акции по всему миру
2 мая
Церемония в честь 75-летия капитуляции войск вермахта прошла в Берлине
1 мая
Военные поздравили 99-летнего ветерана концертом и онлайн-авиапарадом
30 апр
Репетиция воздушного парада Победы прошла в Петербурге
30 апр
Путин поддержал идею выйти 9 мая на балкон и спеть «День Победы»

Читайте также

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-5 знаков зодиака, перед которыми распахиваются любые двери

Последние новости

11:37
Принцесса Диана четыре раза пыталась свести счеты с жизнью?
11:13
Репетиция авиапарада ко Дню Победы проходит в небе над Москвой
11:00
В России за сутки выявлено 10 581 новых случаев инфицирования COVID-19
10:58
«Прекрасный папа»: Джиган занялся воспитанием детей после скандала
10:45
Что делать, если потерялась собака? — инструкция кинологов
10:27
Американские химики рассказали об инновационном способе окрашивания волос

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, перед которыми распахиваются любые двери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок