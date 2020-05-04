Репетиция авиапарада ко Дню Победы проходит в небе над Москвой
Современные боевые самолеты и вертолеты пролетели парадным строем над российской столицей.
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Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар, Instagram
Репетиция авиационного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Москве. Современные боевые самолеты и вертолеты парадным строем пролетели над столицей. Жители города наблюдали за этим впечатляющим зрелищем и записали мероприятие на видео. Кадры с небом, разукрашенным разными цветами после полета авиалайнеров, появились в социальных сетях.
По данным Росавиации, проведение тренировки и непосредственно парада окажут влияние на работу аэропортов Москвы. 9 мая будут введены временные ограничения на работу воздушных гаваней с 9.40 до 10.40 по московскому времени.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на отмену основного парада 9 мая на Красной площади из-за пандемии коронавируса, воздушная часть праздника состоится. Кроме того, в небе над столицей прогремит салют.
В то же время акция «Бессмертный полк», как писал 5-tv.ru, пройдет в режиме онлайн.
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