Путин в День Победы примет участие в памятной акции «Бессмертный полк»

Президент России также возложит цветы к Вечному огню.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, Матыцин Валерий

Тема:
День Победы Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и «так или иначе» примет участие в памятной акции «Бессмертный полк». Об этом в эфире федерального телеканала заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Прежде всего, потому что это святой праздник для нашей страны и, конечно, президент не может поступить иначе. При том понимании, что само празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в другие даты, когда это будет уже безопасно», — сказал Дмитрий Песков.

Отмечается, что в условиях угрозы распространения коронавируса «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Организаторы акции призвали всех желающих выйти на балконы и спеть «День Победы».

Дмитрий Песков подчеркнул, что церемония возложения цветов к Вечному огню не будет носить массовый характер. Нарушения режима самоизоляции допущено не будет.

«Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства поступить по-другому просто не может», — заключил Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отпразднует День Победы Дмитрий Песков.

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