В СК призвали сотрудников и студентов поддержать акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате
Обращение председателя Следственного комитета, генерала юстиции Александра Бастрыкина к коллегам и обучающимся опубликовано на официальном сайте ведомства.
Фото: URA.RU/TASS
Председатель Следственного комитета РФ, генерал юстиции Александр Бастрыкин напомнил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса россияне не смогут принять участие в традиционном шествии «Бессмертного полка» и лично поблагодарить ветеранов за Победу. Однако, благодаря нашедшей поддержку инициативе Василия Ланового, пережившего страшное время войны, присоединиться к памятной акции можно будет в режиме онлайн.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, Следственный комитет также проводит акцию «Бессмертный полк: поколение Победителей», в рамках которой сотрудники, ветераны и учащиеся образовательных учреждений рассказывают о своих родственниках, воевавших за нашу мирную жизнь.
«Давайте скажем нашим дорогим ветеранам спасибо за все, что они сделали, за то, что когда-то выстояли, спасибо за жизнь! Пусть они услышат и увидят, что наша память не подвержена никаким вирусам, а уж тем более вирусу беспамятства!» — призвал Бастрыкин.
Ране 5-tv.ru сообщал, что
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