В СК призвали сотрудников и студентов поддержать акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате

Председатель Следственного комитета РФ, генерал юстиции Александр Бастрыкин напомнил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса россияне не смогут принять участие в традиционном шествии «Бессмертного полка» и лично поблагодарить ветеранов за Победу. Однако, благодаря нашедшей поддержку инициативе Василия Ланового, пережившего страшное время войны, присоединиться к памятной акции можно будет в режиме онлайн.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Следственный комитет также проводит акцию «Бессмертный полк: поколение Победителей», в рамках которой сотрудники, ветераны и учащиеся образовательных учреждений рассказывают о своих родственниках, воевавших за нашу мирную жизнь.

«Давайте скажем нашим дорогим ветеранам спасибо за все, что они сделали, за то, что когда-то выстояли, спасибо за жизнь! Пусть они услышат и увидят, что наша память не подвержена никаким вирусам, а уж тем более вирусу беспамятства!» — призвал Бастрыкин.

Ране 5-tv.ru сообщал, что традиционная акция «Бессмертный полк» в честь 75-летия Победы в 2020 году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Принять в ней участие уже намерены более 600 тысяч россиян. Для того, чтобы присоединиться к акции памяти, следует оставить заявку на одном из ресурсов: официальном сайте «Бессмертный полк онлайн», либо странице акции на сайте Сбербанка, либо в одной из групп в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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