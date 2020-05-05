По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, четыре предприятия ежедневно выпускают до 100 тонн продукции для последующего изготовления средств индивидуальной защиты.

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Фото, видео: EPA\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российские предприятия увеличили объем производства материала для дальнейшего изготовления медицинских масок и одноразовых защитных костюмов. Четыре предприятия выпускают их в общей сложности до 100 тонн в сутки. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Речь идет о так называемых нетканых материалах СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд), сообщает ТАСС.

По словам Мантурова раньше они активно использовались для изготовления средств гигиены, однако с началом пандемии коронавируса логистические потоки полностью переформатированы под производство средств индивидуальной защиты.

«Наша задача — продолжить наращивать объемы производства и материалов, и тканей для выпуска средств индивидуальной защиты», — подчеркнул министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за ажиотажного спроса на маски и защитные костюмы цены на СМС-материалы, по данным «Ростеха», взлетели на черном рынке до 500% стоимости.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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