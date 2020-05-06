Две медсестры перинатального центра в Хабаровске заразились коронавирусом. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте медучреждения, где выхаживают недоношенных детей.

В сети появилась информация о том, что пациентка и ее недоношенный ребенок, находясь в перинатальном центре, заразились COVID-19. При этом женщина утверждала — в больнице не соблюдались меры по борьбе с распространением вируса.

«Перинатальный центр работает в соответствии с санитарным законодательством, соблюдаются все нормативы. Согласно введенным правилам, центр регулярно обследует свой персонал на COVID-19. По данным Роспотребнадзора, из общего количества инфицированных коронавирусом 20-25% не имеют симптомов. Кроме того, заболевание у таких людей не развивается. Такая ситуация сложилась и с двумя медсестрами в отделении патологии недоношенных детей», — сообщили в перинатальном центре.

Instagram @perinatal_eco_khv

Там отметили, что зараженные медсестры не имели симптомов заболевания, а об их положительном результате теста на коронавирус стало известно после планового обследования. Представители учреждения утверждают — весь персонал отделения патологии новорожденных и недоношенных детей «работает в режиме инфекционного госпиталя — в масках, перчатках и в защитных халатах».

28 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у 20% медработников в Москве есть приобретенный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ветеран из Петербурга 98-летняя Зинаида Корнева объявила сбор средств в поддержку российских врачей, которые в борьбе с коронавирусом заразились сами.

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