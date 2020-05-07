«Письмо Победы»: россияне могут поздравить ветеранов с помощью открыток
Акция, приуроченная к 9 мая, стартовала в России.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, 5-tv.ru
В России стартовала еще одна акция, приуроченная к 9 мая под названием «Письмо Победы». В Москве волонтеры подписывают тысячи поздравительных открыток, в которых слова благодарности ветеранам. Их будут доставлять адресатам вместе с подарками, соблюдая все меры безопасности в условиях пандемии.
Присоединиться к акции, сказать спасибо фронтовикам за их великий подвиг может каждый из нас. Для этого достаточно зайти на сайт «Волонтеры Победы» и оставить там электронное послание. Адресаты обязательно получат наши письма к 9 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет с 30-метровой георгиевской лентой пролетел в небе над Сан-Диего. Таким образом штат Калифорния присоединился к международной акции, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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