«Письмо Победы»: россияне могут поздравить ветеранов с помощью открыток

В России стартовала еще одна акция, приуроченная к 9 мая под названием «Письмо Победы». В Москве волонтеры подписывают тысячи поздравительных открыток, в которых слова благодарности ветеранам. Их будут доставлять адресатам вместе с подарками, соблюдая все меры безопасности в условиях пандемии.

Присоединиться к акции, сказать спасибо фронтовикам за их великий подвиг может каждый из нас. Для этого достаточно зайти на сайт «Волонтеры Победы» и оставить там электронное послание. Адресаты обязательно получат наши письма к 9 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет с 30-метровой георгиевской лентой пролетел в небе над Сан-Диего. Таким образом штат Калифорния присоединился к международной акции, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.