При этом президент России напомнил об ответственности властей за поспешные решения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ограничительные меры, введенные для профилактики распространения коронавируса, в некоторых регионах можно смягчить. Об этом заявил Владимир Путин на совещании, посвященном мерам по поддержке экономики и социальной сферы в стране.

Президент поручил главам регионов в ближайшие дни выработать планы действий на период после 11 мая, опираясь на мнения специалистов.

«Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение, но только с опорой на мнение ученых, специалистов, с учетом всех факторов и возможных рисков», — сказал Владимир Путин.

При этом он предупредил об опасности скоропалительных решений и ответственности за них.

«Любая неосторожность, поспешность может обернуться срывом, откатом назад, цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей», — подчеркнул глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшие сутки в России выявлено 10 559 новых случаев заражения COVID-19 в 82 регионах. Наибольшее количество инфицированных в Москве — 5858 за сутки, в Подмосковье — 829 заразившихся и в Санкт-Петербурге — 312. В 20 российских регионах число пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
6 мая
Дану Борисову выгнали со съемок телешоу после приступа кашля
6 мая
В Минздраве объяснили, почему рано говорить о плато по коронавирусу в России
6 мая
Коронавирус атакует правительство — в кабмине уже третий заболевший!
6 мая
Киркоров сообщил результаты теста на коронавирус у его семьи
6 мая
Прямая трансляция с совещания Путина о ситуации с коронавирусом и снятии самоизоляции
6 мая
Коронавирус обнаружен у министра культура России Ольги Любимовой
6 мая
«Давай останемся дома»: ТОП-5 песен на тему коронавируса
6 мая
У актера Петра Красилова заподозрили коронавирус
6 мая
Испанский ученый объяснил почему мужчины чаще умирают от COVID-19
6 мая
В Минздраве раскрыли первые итоги испытаний российских вакцин от коронавируса
+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
73.97
1.24 80.06
0.94
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Последние новости

17:11
Мертвого младенца в мусорном баке нашли в центре Петербурга (18+)
17:06
Как поздравить ветеранов, не выходя из дома?
16:58
Россияне стали чаще покупать «ядовитые» чипсы
16:49
Валерия вступилась за сына Плющенко
16:47
Глава Минэкономразвития назвал объем отсрочек по налогам для бизнеса
16:33
Дану Борисову выгнали со съемок телешоу после приступа кашля

Сейчас читают

Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок