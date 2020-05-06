Ограничительные меры, введенные для профилактики распространения коронавируса, в некоторых регионах можно смягчить. Об этом заявил Владимир Путин на совещании, посвященном мерам по поддержке экономики и социальной сферы в стране.

Президент поручил главам регионов в ближайшие дни выработать планы действий на период после 11 мая, опираясь на мнения специалистов.

«Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение, но только с опорой на мнение ученых, специалистов, с учетом всех факторов и возможных рисков», — сказал Владимир Путин.

При этом он предупредил об опасности скоропалительных решений и ответственности за них.

«Любая неосторожность, поспешность может обернуться срывом, откатом назад, цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей», — подчеркнул глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшие сутки в России выявлено 10 559 новых случаев заражения COVID-19 в 82 регионах. Наибольшее количество инфицированных в Москве — 5858 за сутки, в Подмосковье — 829 заразившихся и в Санкт-Петербурге — 312. В 20 российских регионах число пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.

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