Путин: ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах можно смягчить
При этом президент России напомнил об ответственности властей за поспешные решения.
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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru
Ограничительные меры, введенные для профилактики распространения коронавируса, в некоторых регионах можно смягчить. Об этом заявил Владимир Путин на совещании, посвященном мерам по поддержке экономики и социальной сферы в стране.
Президент поручил главам регионов в ближайшие дни выработать планы действий на период после 11 мая, опираясь на мнения специалистов.
«Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение, но только с опорой на мнение ученых, специалистов, с учетом всех факторов и возможных рисков», — сказал Владимир Путин.
При этом он предупредил об опасности скоропалительных решений и ответственности за них.
«Любая неосторожность, поспешность может обернуться срывом, откатом назад, цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей», — подчеркнул глава государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшие сутки в России выявлено 10 559 новых случаев заражения COVID-19 в 82 регионах. Наибольшее количество инфицированных в Москве — 5858 за сутки, в Подмосковье — 829 заразившихся и в Санкт-Петербурге — 312. В 20 российских регионах число пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
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