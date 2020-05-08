Матвиенко: На политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды

О значении Дня Победы и о том, как важна правда о войне, говорили участники видеомоста — парламентарии стран СНГ и Восточной Европы. Масштабный онлайн-проект инициирован спикером верхней палаты.

«На политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды, за заботу о ветеранах и патриотическое воспитание молодежи. И только последовательная ответственная и честная реализация этой благородной миссии в состоянии обеспечить благополучное будущее человечества, защищенное от новых мировых войн», — отметила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

В США, тем временем, изложили свою версию событий Второй мировой войны. К 75-й годовщине Победы, которую на Западе традиционно отмечают 8 мая, Пентагон опубликовал так называемую мультимедийную презентацию. В ней особо подчеркивается ведущая роль США в победе над фашизмом. А Советский Союз фактически назван агрессором наравне с гитлеровской Германией. Вместе с ней СССР, как утверждают американские историки, вторгся в Польшу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к виртуальному «Бессмертному полку» присоединились около двух миллионов человек.