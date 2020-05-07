ВКонтакте проведет 14-часовой марафон военных фильмов в честь Дня Победы

В День Победы пользователи VK смогут бесплатно посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне, снятые на киностудии «Мосфильм» в разные годы. Трансляции картин начнутся в 9:00 по московскому времени и будут идти одна за другой в течение 14 часов.

Всего покажут семь фильмов: «Судьбу человека» и «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Белого тигра» Карена Шахназарова, «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, а также «Иваново детство» Андрея Тарковского.

Трансляции смогут посмотреть все пользователи ВКонтакте в сообществе «Официальные страницы». Другие фильмы, снятые на киностудии, доступны в онлайн-кинотеатре cinema.mosfilm.ru. Кроме того, в мини-приложении «Дома посмотрю» пользователи VK найдут лекции, концерты и другие трансляции, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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