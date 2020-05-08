В Петербурге старейший ветеран Военно-Морского флота принял личный Парад Победы
Капитану I ранга в отставке Виктору Старожицкому 101 год. Для него во дворе на Васильевском острове парадным строем прошел взвод моряков-курсантов.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в празднование пожалуй главной даты для нашей страны — юбилея Победы. Все масштабные акции отменены, чтобы избежать массового скопления людей. Но ветераны Великой Отечественной войны не остаются без внимания даже в такое непростое время.
По всей стране для каждого фронтовика в отдельности проводят свой личный парад. В Петербурге его принимал старейший ветеран Военно-Морского флота — Виктор Старожицкий. Капитану первого ранга в отставке — 101 год. Но несмотря на столь почтенный возраст, главную песню Победы морской офицер слушал стоя. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Елены Норкунайте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блокадник пролетел над Петербургом в рамках генеральной репетиции Парада Победы. 82-летний ветеран Вооруженных Сил СССР Владимир Пимбурский был приглашен военными летчиками на борт транспортного самолета Ту-134.
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