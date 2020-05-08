На авиабазе Хмеймим появится «Сад памяти».

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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии День Победы

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии появится «Сад памяти». Он будет посвящен героям Великой Отечественной войны. 75 саженцев мандариновых деревьев посадили внуки фронтовиков — военные, которые помогали освобождать Сирию от террористов. Роща расположилась прямо у взлетной полосы. Каждое дерево фотографируют и отправляют снимки на сайт акции «Сад памяти». В ней принимает участие Россия и страны СНГ. Всего потомки бойцов Красной Армии и Флота должны высадить 27 миллионов деревьев — именно столько человек погибли на войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие меры безопасности из-за коронавируса введены на авиабазе Хмеймим в Сирии. Ближний Восток — местность с невероятно жарким климатом, в котором любая, даже самая незначительная болезнь, может приобрести угрожающие масштабы.

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