Традиционно День Победы над нацизмом в западных странах отмечается 8 мая.

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Фото, видео: Richard Pohle/The Times, 5-tv.ru

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День Победы

В Европе и США победу над фашизмом празднуют на день раньше. Пакт о безоговорочной капитуляции был подписан 8 мая — незадолго до полуночи. Традиционно эту дату отмечают массовыми мероприятиями, однако в этом году из-за пандемии коронавируса большинство из них пришлось отменить.

Тем не менее, первые лица Германии — канцлер Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер — возложат венки к мемориалу Нойе-Вахе, который посвящен жертвам войны. К тому же сегодняшний день в ФРГ объявлен выходным. А в Великобритании с торжественной речью в честь 75-летия Победы к подданным обратится королева Елизавета II.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин и Меркель обменялись поздравлениями в связи 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма. Президент РФ и канцлер Германии в телефонном разговоре подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет.

Тема:
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