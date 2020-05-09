Паровоз времен ВОВ прогудел «Священную войну» в унисон с оркестром
Таким музыкальным перфомансом Октябрьская железная дорога почтила память о Великой Отечественной войне накануне празднования 75-летия Победы.
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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru
Октябрьская железная дорога в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) организовала уникальный музыкальный перфоманс.
Мимо станции «Красное Село», что под Петербургом, по железнодорожному полотну прошел паровоз военного времени серии «Эу 683-32», который в унисон с оркестром прогудел композицию «Священная война». Локомотив в честь праздника был украшен плакатами, посвященными великой годовщине:
«Наше дело правое — мы победили!»
«7 февраля 1943 года именно такой паровоз привел в Ленинград по Дороге Победы первый поезд с Большой земли после прорыва блокады», — уточнили в пресс-службе ОЖД.
Сообщается, что такие паровозы также широко применялись во время Великой Отечественной войны: их использовали для перевозок военных и гражданских эшелонов, санитарных поездов, а также при формировании бронепоездов.
Композиция «Священная война» считается гимном тех суровых и героических лет. Впервые она была исполнена 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале. На протяжении всей войны она поддерживала боевой дух советских солдат, вдохновляя и зарождая в них веру в победу.
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