По словам Михаила Мурашко, текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет провести тестирование для обучающихся в июне.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов

Тема:
ЕГЭ 2020 Эпидемия коронавируса

Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен в России не ранее августа — сентября. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия». По его словам, текущая эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет провести тестирование в более ранние сроки, как изначально было запланировано.

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август–сентябрь», — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее предполагалось, что обучающиеся смогут начать сдавать ЕГЭ с 8 июня.

Сейчас в России зарегистрировано 187 859 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1 723 человек, выздоровели 26 608 человек. Проведено более 4,98 миллиона тестов.

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