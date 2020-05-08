Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен в России не ранее августа — сентября. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия». По его словам, текущая эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет провести тестирование в более ранние сроки, как изначально было запланировано.

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август–сентябрь», — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее предполагалось, что обучающиеся смогут начать сдавать ЕГЭ с 8 июня.

Сейчас в России зарегистрировано 187 859 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1 723 человек, выздоровели 26 608 человек. Проведено более 4,98 миллиона тестов.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112