8 мая в западных странах отмечают День Победы — в этот день незадолго до полуночи был подписан Пакт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

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Фото, видео: EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

В Европе и США победу над фашизмом отмечают сегодня. Пакт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии был подписан восьмого мая незадолго до полуночи, когда в Москве было уже девятое мая. В Берлине состоялась памятная церемония возле одного из главных монументов жертвам войны. На месте события находился корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин и Меркель обменялись поздравлениями в связи 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма. Президент РФ и канцлер Германии в телефонном разговоре подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет.

Тема:
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