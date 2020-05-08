В Европе и США победу над фашизмом отмечают сегодня. Пакт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии был подписан восьмого мая незадолго до полуночи, когда в Москве было уже девятое мая. В Берлине состоялась памятная церемония возле одного из главных монументов жертвам войны. На месте события находился корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин и Меркель обменялись поздравлениями в связи 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма. Президент РФ и канцлер Германии в телефонном разговоре подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет.