Ветерана ВОВ поздравили мини-концертом во дворе его дома в Петербурге
Солдаты и офицеры Западного военного округа исполнили песни военных лет вместе с соседями, которые тоже вышли на улицу, чтобы поздравить 104-летнего фронтовика с Днем Победы.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru
В Петербурге поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы. Валентин Росляков в этом году отметил 104-й день рождения. Но несмотря на возраст, он полон сил и самостоятельно спустился к военным в парадном кителе.
Для ветерана-танкиста устроили мини-концерт прямо во дворе дома. Солдаты и офицеры Западного военного округа исполнили песни военных лет вместе с соседями, которые тоже вышли на улицу, чтобы поздравить фронтовика.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, волонтеры в Ростове-на-Дону провели массовые акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они узнали адреса всех ветеранов и пришли к ним в гости, чтобы вручить подарки. А во дворах ребята организовали концерт, на котором исполнили военные песни в фронтовых костюмах.
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