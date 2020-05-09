Ветерана ВОВ поздравили мини-концертом во дворе его дома в Петербурге

В Петербурге поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы. Валентин Росляков в этом году отметил 104-й день рождения. Но несмотря на возраст, он полон сил и самостоятельно спустился к военным в парадном кителе.

Для ветерана-танкиста устроили мини-концерт прямо во дворе дома. Солдаты и офицеры Западного военного округа исполнили песни военных лет вместе с соседями, которые тоже вышли на улицу, чтобы поздравить фронтовика.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, волонтеры в Ростове-на-Дону провели массовые акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они узнали адреса всех ветеранов и пришли к ним в гости, чтобы вручить подарки. А во дворах ребята организовали концерт, на котором исполнили военные песни в фронтовых костюмах.