Волонтеры в Ростове-на-Дону поздравили ветеранов с 75-летием Победы в ВОВ

Волонтеры России в Ростове-на-Дону провели массовые акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они узнали адреса всех ветеранов и пришли к ним в гости, чтобы вручить подарки. А во дворах ребята организовали концерт, на котором исполнили военные песни в фронтовых костюмах.

Все ветераны могли выглянуть в окно и послушать композиции, которые зарождали боевой дух в те тяжелые времена. Волонтеры также нарисовали праздничные плакаты, которыми сопровождали выступления исполнителей.

Кроме того студенты Донского Государственного Университета провели торжественную церемонию возложения цветов к памятнику преподавателям и студентам РИСХМа, защитившим Родину в годы Великой Отечественной войны, и запустили в небо именной воздушный шар от своего высшего учебного заведения.

Даже несмотря на карантин и отмену всех массовых мероприятий, посвященных Великой Победе, волонтеры попытались сохранить праздничную и теплую атмосферу праздника.

«Какая бы ситуация не была в нашей стране, мы все равно приходим и говорим нашим ветеранам спасибо. Спасибо за то, что они защитили нашу страну. Подарили нам мир. Это очень важно», — сказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.