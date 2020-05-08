Волонтеры в Ростове-на-Дону поздравили ветеранов с 75-летием Победы в ВОВ
Студенты Донского Государственного Университета провели торжественные мероприятия, посвященные великой годовщине.
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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru
Волонтеры России в Ростове-на-Дону провели массовые акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они узнали адреса всех ветеранов и пришли к ним в гости, чтобы вручить подарки. А во дворах ребята организовали концерт, на котором исполнили военные песни в фронтовых костюмах.
Все ветераны могли выглянуть в окно и послушать композиции, которые зарождали боевой дух в те тяжелые времена. Волонтеры также нарисовали праздничные плакаты, которыми сопровождали выступления исполнителей.
Кроме того студенты Донского Государственного Университета провели торжественную церемонию возложения цветов к памятнику преподавателям и студентам РИСХМа, защитившим Родину в годы Великой Отечественной войны, и запустили в небо именной воздушный шар от своего высшего учебного заведения.
Даже несмотря на карантин и отмену всех массовых мероприятий, посвященных Великой Победе, волонтеры попытались сохранить праздничную и теплую атмосферу праздника.
«Какая бы ситуация не была в нашей стране, мы все равно приходим и говорим нашим ветеранам спасибо. Спасибо за то, что они защитили нашу страну. Подарили нам мир. Это очень важно», — сказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
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