Абсолютно голый мужчина прогулялся возле детской площадки в одном из дворов подмосковного Серпухова во время режима самоизоляции из-за коронавируса. Видео инцидента сняли очевидцы и опубликовали в сети.

«Шел сороковой день самоизоляции. Природа настолько очистилась, что в серпуховские дворы вернулся Адам в поисках Евы. И без маски», — написал очевидец.

На кадрах видно, как раздетый местный житель «дефилирует» по дорожкам. В определенный момент он кладет руки на пояс и останавливается у детской площадки, после чего продолжает «прогулку».

Вскоре на место происшествия приехала бригада скорой помощи и стражи порядка. О дальнейшем развитии событий ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агрессивный 83-летний дедушка с косой гонялся за полицейскими под Ростовом.

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