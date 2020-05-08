Инцидент произошел в одном из дворов в городе Серпухов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев, ВКонтакте @sluh_serp

Тема:
Эпидемия коронавируса

Абсолютно голый мужчина прогулялся возле детской площадки в одном из дворов подмосковного Серпухова во время режима самоизоляции из-за коронавируса. Видео инцидента сняли очевидцы и опубликовали в сети.

«Шел сороковой день самоизоляции. Природа настолько очистилась, что в серпуховские дворы вернулся Адам в поисках Евы. И без маски», — написал очевидец.

На кадрах видно, как раздетый местный житель «дефилирует» по дорожкам. В определенный момент он кладет руки на пояс и останавливается у детской площадки, после чего продолжает «прогулку».

Вскоре на место происшествия приехала бригада скорой помощи и стражи порядка. О дальнейшем развитии событий ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агрессивный 83-летний дедушка с косой гонялся за полицейскими под Ростовом.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
8 мая
Дженнифер Лопес отложила свадьбу с Алексом Родригесом
8 мая
В Москве пассажир без пропуска ограбил отказавшегося его везти таксиста
8 мая
Когда школьники смогут сдать ЕГЭ — рассказал глава Минздрава
8 мая
Дана Борисова хочет заразиться коронавирусом ради высоких рейтингов
8 мая
Собянин назвал размер денежной надбавки столичным медикам за борьбу с COVID-19
8 мая
В России за сутки выявлено 10 699 новых случаев инфицирования COVID-19
8 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 8 мая
8 мая
В кратчайшие сроки, или как быстро приходят посылки во время эпидемии
8 мая
Эпидемия COVID-19 не угрожает промыслу рыбы на Камчатке
8 мая
Власти Подмосковья продлили режим самоизоляции и действие цифровых пропусков

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:08
Протоиерей Дмитрий Смирнов попал в больницу
17:59
Путин и Меркель обменялись поздравлениями в связи 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма
17:48
Создатель паблика «Омбудсмен полиции» арестован по делу о вымогательстве
17:36
Дженнифер Лопес отложила свадьбу с Алексом Родригесом
17:23
Нижний Новгород уходит под воду: сильнейшие ливни затопили центр города
17:23
Книги о Второй мировой войне, которые стоит прочитать

Сейчас читают

«В моем возрасте не отказывают» — Лолита поразила фанатов откровениями о сексе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Врач: Надежда Бабкина вряд ли сможет вернуться на сцену

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок