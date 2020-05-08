Празднование Великой Победы невозможно представить себе без традиционной песни «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. Однако этом году из-за пандемии коронавируса народный артист не сможет спеть любимую всеми композицию на большой сцене.

Вот только отказываться от выступления исполнитель не собирается. Лев Лещенко даст праздничный онлайн-концерт в московском метрополитене. Трансляцию мероприятия россияне смогут посмотреть в соцсетях, в том числе, в аккаунтах департамента транспорта Москвы.

5 мая Лев Лещенко предложил всем желающим присоединиться к акции «День Победы на разных языках». Певец обещал исполнить традиционную для праздника песню о Победе вместе со всеми, кто зарегистрируется на сайте pobeda-2020.ru.

В конце марта Лев Лещенко вместе с супругой обратились в инфекционную больницу в Коммунарке. Их госпитализировали, после чего народного артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Позже врачи диагностировали у легендарного певца коронавирус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас Лев Лещенко чувствует себя прекрасно. Он выписался из инфекционного отделения и поблагодарил медперсонал за самоотверженную работу.