После болезни Лещенко проведет первый концерт в метро
В праздник Великой Победы 9 мая состоится онлайн-трансляция выступления артиста в московском метрополитене.
Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
Празднование Великой Победы невозможно представить себе без традиционной песни «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. Однако этом году из-за пандемии коронавируса народный артист не сможет спеть любимую всеми композицию на большой сцене.
Вот только отказываться от выступления исполнитель не собирается. Лев Лещенко даст праздничный онлайн-концерт в московском метрополитене. Трансляцию мероприятия россияне смогут посмотреть в соцсетях, в том числе, в аккаунтах департамента транспорта Москвы.
5 мая Лев Лещенко предложил всем желающим присоединиться к акции «День Победы на разных языках». Певец обещал исполнить традиционную для праздника песню о Победе вместе со всеми, кто зарегистрируется на сайте pobeda-2020.ru.
В конце марта Лев Лещенко вместе с супругой обратились в инфекционную больницу в Коммунарке. Их госпитализировали, после чего народного артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Позже врачи диагностировали у легендарного певца коронавирус.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас Лев Лещенко чувствует себя прекрасно. Он выписался из инфекционного отделения и поблагодарил медперсонал за самоотверженную работу.
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