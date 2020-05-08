Ветераны ВОВ, живущие в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат единовременные выплаты

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат единовременные выплаты. Соответствующий указ 8 мая подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что выплаты для граждан России составят от 50 до 75 тысяч рулей. Они будут произведены в мае — июне 2020 года. Финансирование реализации указа поручено правительству.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин проконтролирует исполнение поручений Путина по поддержке ветеранов. Премьер-министр РФ провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам.