Ирина Безрукова шокировала публикацией фотографией из старших классов
На снимке поклонники увидели девушку, которая по их словам за последующие 40 лет совершенно не изменилась.
Фото: Instagram @irina_bezrukova_official
Актриса театра и кино Ирина Безрукова опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию себя в старших классах. На фото — милая девушка сидит в школьной форме и белом переднике и нежно улыбаясь смотрит в светлое будущее.
«8 мая — канун Дня Победы. И сегодня я вспомнила историю о том, как в старших классах мне выпала честь стоять в почётном карауле у Вечного огня», — подписала снимок юности 55-летняя Ирина.
Актриса добавила, что для нее было очень почетным принять участие в этом памятном мероприятим, так как «выбирали самых лучших учеников школы». По ее воспоминаниям, стоять в карауле было необходимо всю неделю с раннего утра, не обращая внимания «на погодные трудности и любопытство туристов и зевак».
Публикация вызвала у поклонников множество воспоминаний о том, каким для них было, есть и остается этот великий праздник. Большинство в очередной раз подчеркнуло необходимость сохранения исторической памяти для будущих поколений.
К слову, не только этому были посвящены комментарии на странице Ирины. Многие обратили внимание, что за последующие 40 лет актриса совершенно не изменилась, сохранив молодость, красоту и неповторимую нежность во взгляде.
«Красотка и тогда и сейчас! Вы не изменились», — выразил восхищение певец Родион Газманов.
«Вы вообще не изменились. Как вчерашняя девчушка… Настоящая, без пластики и всех коррекций. Классная!»;
«Ирина, Вы невероятно светлый и лучезарный красивый человек. Добра Вам»;
«Как была восхитительной красоткой, так и осталась», — рассыпались в комплиментах юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Ирина Безрукова перевоплотилась в образ советской женщины с агитплаката «Не болтай!».
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