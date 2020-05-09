На снимке поклонники увидели девушку, которая по их словам за последующие 40 лет совершенно не изменилась.

Ирина Безрукова шокировала публикацией фотографией из старших классов

Фото: Instagram @irina_bezrukova_official

Тема:
День Победы

Актриса театра и кино Ирина Безрукова опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию себя в старших классах. На фото — милая девушка сидит в школьной форме и белом переднике и нежно улыбаясь смотрит в светлое будущее.

«8 мая — канун Дня Победы. И сегодня я вспомнила историю о том, как в старших классах мне выпала честь стоять в почётном карауле у Вечного огня», — подписала снимок юности 55-летняя Ирина.

Instagram @irina_bezrukova_official

Актриса добавила, что для нее было очень почетным принять участие в этом памятном мероприятим, так как «выбирали самых лучших учеников школы». По ее воспоминаниям, стоять в карауле было необходимо всю неделю с раннего утра, не обращая внимания «на погодные трудности и любопытство туристов и зевак».

Публикация вызвала у поклонников множество воспоминаний о том, каким для них было, есть и остается этот великий праздник. Большинство в очередной раз подчеркнуло необходимость сохранения исторической памяти для будущих поколений.

К слову, не только этому были посвящены комментарии на странице Ирины. Многие обратили внимание, что за последующие 40 лет актриса совершенно не изменилась, сохранив молодость, красоту и неповторимую нежность во взгляде.

«Красотка и тогда и сейчас! Вы не изменились», — выразил восхищение певец Родион Газманов.

«Вы вообще не изменились. Как вчерашняя девчушка… Настоящая, без пластики и всех коррекций. Классная!»;

«Ирина, Вы невероятно светлый и лучезарный красивый человек. Добра Вам»;

«Как была восхитительной красоткой, так и осталась», — рассыпались в комплиментах юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Ирина Безрукова перевоплотилась в образ советской женщины с агитплаката «Не болтай!».

Тема:
День Победы
9 мая
Сотрудники заповедника прошли 75 километров по местам сражений в битве за Кавказ
9 мая
Ветерана ВОВ поздравили мини-концертом во дворе его дома в Петербурге
9 мая
Трамп заявил о победе над нацизмом США и Великобритании, не упомянув СССР
8 мая
Волонтеры в Ростове-на-Дону поздравили ветеранов с 75-летием Победы в ВОВ
8 мая
«Мощно!» — Стас Костюшкин отжался 60 раз в рамках челленджа «Рекорд Победы»
8 мая
Европейский День Победы: Как в Германии отмечают 75-летие освобождения мира от фашизма
8 мая
Ветераны ВОВ, живущие в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат единовременные выплаты
8 мая
Как на Западе отмечают День Победы?
8 мая
После болезни Лещенко проведет первый концерт в метро
8 мая
Путин и Меркель обменялись поздравлениями в связи 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма

Читайте также

+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:43
Ирина Безрукова шокировала публикацией фотографией из старших классов
1:25
Сотрудники заповедника прошли 75 километров по местам сражений в битве за Кавказ
1:09
Ветерана ВОВ поздравили мини-концертом во дворе его дома в Петербурге
0:53
Тяжелый карьерный путь и неудачный брак: с чем столкнулась Светлана Зейналова?
0:26
Трамп заявил о победе над нацизмом США и Великобритании, не упомянув СССР
0:12
Святитель Стефан и Глафира Горошница: что можно и чего нельзя делать 9 мая

Сейчас читают

Видео: Анастасия Волочкова вышла на улицу в нижнем белье, прикрывшись котом
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок