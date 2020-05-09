«Бессмертный полк в твоем окне»: старт акции дали жители Камчатки
Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит в уникальном формате на фоне эпидемии COVID-19.
Фото: ТАСС / Матыцин Валерий
На Камчатке стартовала акция «Бессмертный полк в твоем окне». Как рассказал ТАСС председатель Совета ветеранов Петропавловска-Камчатского Игорь Вариченко, мероприятие в честь празднования 75-й годовщины Великой Победы проходит в уникальном формате на фоне вспышки COVID-19.
Организаторы предложили каждому участнику выставить портрет родственника, который принимал участие в ВОВ, в окне.
Кроме того, в сети в 11.00 по местному времени (два часа ночи по Москве) именно на Камчатке был дан старт онлайн-шествию «Бессмертного полка России». По мере наступления аналогичного времени в каждом из часовых поясов, к мероприятию будут присоединяться остальные российские регионы. При этом, еще не поздно принять в нем участие. Заявки принимаются до 15.00 9 мая.
В связи с эпидемией коронавируса праздничные мероприятия существенно сокращены. В связи с тем, что ветераны Великой Отечественной вынуждены были остаться дома, праздник приходит к каждому из них персонально. В частности, в их дворы приходят «фронтовые бригады», которые под окнами исполняют песни военных лет. В настоящий момент на Камчатке проживают 22 участника Великой Отечественной войны.
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