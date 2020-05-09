Корабли Балтийского флота прибыли в Петербург в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ
В торжественном мероприятии принимают участие четыре военных корабля — «Перекоп», «Павел Хенов», «Казанец» и «Нахимовец».
Фото: ТАСС / Демьянчук Александр
В акваторию Невы прибыли четыре военных корабля — учебный корабль «Перекоп» и базовый тральщик «Павел Хенов» Ленинградской военно-морской базы, которые совершили переход из пункта базирования в Кронштадте и пришвартовались на Английской набережной и у набережной Лейтенанта Шмидта. Также прибыли малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец».
Согласно программе, состолось торжественное построение экипажей в парадной форме, подъем флага России, Военно-морского флота и копии Знамени Победы.
Также в праздновании 9 мая будет задействован легендарный крейсер «Аврора», на борту которого Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит песни времен Великой Отечественной войны.
В Западном военном округе ранее предупредили, что доступ граждан на корабли, которые будут находиться в акватории Невы, будет запрещен для соблюдения мер предосторожности из-за пандемии коронавируса.
Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию репетиции авиапарада в Петербурге в честь Дня Победы, который состоится сегодня.
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