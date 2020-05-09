В торжественном мероприятии принимают участие четыре военных корабля — «Перекоп», «Павел Хенов», «Казанец» и «Нахимовец».

Корабли Балтийского флота прибыли в Петербург в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

Тема:
День Победы

 

В акваторию Невы прибыли четыре военных корабля — учебный корабль «Перекоп» и базовый тральщик «Павел Хенов» Ленинградской военно-морской базы, которые совершили переход из пункта базирования в Кронштадте и пришвартовались на Английской набережной и у набережной Лейтенанта Шмидта. Также прибыли малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

Согласно программе, состолось торжественное построение экипажей в парадной форме, подъем флага России, Военно-морского флота и копии Знамени Победы.

Также в праздновании 9 мая будет задействован легендарный крейсер «Аврора», на борту которого Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит песни времен Великой Отечественной войны.

В Западном военном округе ранее предупредили, что доступ граждан на корабли, которые будут находиться в акватории Невы, будет запрещен для соблюдения мер предосторожности из-за пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию репетиции авиапарада в Петербурге в честь Дня Победы, который состоится сегодня.

Тема:
День Победы
9 мая
«С Днем Победы!» — космонавты с МКС поздравили ветеранов
9 мая
Пять решений советских конструкторов, которые помогли победить в войне
9 мая
Фото: Как праздновали День Победы в 1945 году?
9 мая
«Я» вместо «А». Роза Сябитова рассказала, почему в войну изменилась ее фамилия
9 мая
«Бессмертный полк в твоем окне»: старт акции дали жители Камчатки
9 мая
Паровоз времен ВОВ прогудел «Священную войну» в унисон с оркестром
9 мая
Прямая трансляция виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн»
9 мая
Ирина Безрукова поразила публикацией фотографии из старших классов
9 мая
Сотрудники заповедника прошли 75 километров по местам сражений в битве за Кавказ
9 мая
Ветерана ВОВ поздравили мини-концертом во дворе его дома в Петербурге

Читайте также

+9° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:15
Новое открытие ученых заставит пересмотреть теорию возникновения Луны
8:59
Маленькие дети Дробыша устроили заезд на квадроциклах
8:45
«С Днем Победы!» — космонавты с МКС поздравили ветеранов
8:32
ТОП-3 знака зодиака, представители которых обладают «дурным глазом»
8:20
Как не испортить кожу под перчатками и масками в жару — советы дерматолога
8:08
«Это бомба!» — клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

Сейчас читают

Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок