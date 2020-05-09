«Маленький генерал» Илья Казанцев трогательно поздравил ветеранов с Днем Победы

Трогательное поздравление к 9 мая приготовил для ветеранов «маленький генерал» Илья Казанцев. Мальчик запомнился интернет-пользователям после парада Победы в 2015 году. Тогда малыш встал возле колонны марширующих солдат по стойке смирно и отдал им честь. Не сговариваясь, солдаты один за другим стали аналогично приветствовать юного полководца.

«Мы пошли на парад бегом, и я встал и сразу стал отдавать честь. Когда-нибудь, наверное, я пройду по Красной площади вместе с другими солдатами», — сказал Илья.

В этом году «маленький генерал», одетый в форму солдата Красной армии, посетил могилу одного из советских партизан и возложил цветы. Тем самым он восполнил свой визит на парад.

«Дорогие ветераны, от всего сердца хочу вас поздравить с великим Днем Победы, — обратился Казанцев. — Желаю, чтобы они долго жили и оставались такими же мужественными».

Несмотря на режим самоизоляции в России состоится масса мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Большинство из них организуют в онлайн-формате. В частности, традиционное шествие «Бессмертного полка» также пройдет в виртуальном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что космонавты с МКС поздравили ветеранов.