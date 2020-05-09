«Маленький генерал» Илья Казанцев трогательно поздравил ветеранов с Днем Победы

Мальчик, который запомнился в сети после парада в 2015 году, возложил цветы к могиле партизана.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Трогательное поздравление к 9 мая приготовил для ветеранов «маленький генерал» Илья Казанцев. Мальчик запомнился интернет-пользователям после парада Победы в 2015 году. Тогда малыш встал возле колонны марширующих солдат по стойке смирно и отдал им честь. Не сговариваясь, солдаты один за другим стали аналогично приветствовать юного полководца.

«Мы пошли на парад бегом, и я встал и сразу стал отдавать честь. Когда-нибудь, наверное, я пройду по Красной площади вместе с другими солдатами», — сказал Илья.

В этом году «маленький генерал», одетый в форму солдата Красной армии, посетил могилу одного из советских партизан и возложил цветы. Тем самым он восполнил свой визит на парад.

«Дорогие ветераны, от всего сердца хочу вас поздравить с великим Днем Победы, — обратился Казанцев. — Желаю, чтобы они долго жили и оставались такими же мужественными».

Несмотря на режим самоизоляции в России состоится масса мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Большинство из них организуют в онлайн-формате. В частности, традиционное шествие «Бессмертного полка» также пройдет в виртуальном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что космонавты с МКС поздравили ветеранов.

Тема:
День Победы
9 мая
Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата
9 мая
Во Владивостоке ветерана поздравили концертом в честь Дня Победы и его личного юбилея
9 мая
Прямая трансляция празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
9 мая
Прямая трансляция воздушного Парада Победы в Петербурге
9 мая
«С Днем Победы!» — космонавты с МКС поздравили ветеранов
9 мая
Корабли Балтийского флота прибыли в Петербург в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ
9 мая
Пять решений советских конструкторов, которые помогли победить в войне
9 мая
Фото: Как праздновали День Победы в 1945 году?
9 мая
«Я» вместо «А». Роза Сябитова рассказала, почему в войну изменилась ее фамилия
9 мая
«Бессмертный полк в твоем окне»: старт акции дали жители Камчатки

Читайте также

+9° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:49
Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата
10:48
В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев инфицирования COVID-19
10:38
Во Владивостоке ветерана поздравили концертом в честь Дня Победы и его личного юбилея
10:24
Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при COVID-19
10:12
Посол в США призвал отвечать на обвинение СССР в развязывании Второй Мировой
9:54
«Маленький генерал» Илья Казанцев трогательно поздравил ветеранов с Днем Победы

Сейчас читают

Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок