Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при COVID-19

Риск развития пневмонии при коронавирусной инфекции поможет предотвратить повышение иммунитета. Об этом рассказал на своей странице в Instagram врач и телеведущий Евгений Комаровский. Как отметил доктор, вирусное воспаление легких и воспаление легких как осложнение при ОРВИ — «совершенно разные вещи».

«Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками. Вирусная пневмония — это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких. То есть при коронавирусе воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких», — уточнил медик.

Instagram @doctor_komarovskiy

По словам Комаровского, от коронавирусной пневмонии нет лекарства, но иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы дерматолога о том, как не испортить кожу под перчатками и масками в жару.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112