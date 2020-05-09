Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при COVID-19

Вирусное воспаление легких и воспаление как осложнение при ОРВИ — далеко не одно и то же, указал врач.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @doctor_komarovskiy, ТАСС / Егор Алеев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Риск развития пневмонии при коронавирусной инфекции поможет предотвратить повышение иммунитета. Об этом рассказал на своей странице в Instagram врач и телеведущий Евгений Комаровский. Как отметил доктор, вирусное воспаление легких и воспаление легких как осложнение при ОРВИ — «совершенно разные вещи».

«Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками. Вирусная пневмония — это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких. То есть при коронавирусе воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких», — уточнил медик.

Instagram @doctor_komarovskiy

По словам Комаровского, от коронавирусной пневмонии нет лекарства, но иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы дерматолога о том, как не испортить кожу под перчатками и масками в жару.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
9 мая
Как не испортить кожу под перчатками и масками в жару — советы дерматолога
9 мая
«Это бомба!» — клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
9 мая
В Минздраве объявили о росте заболеваемости коронавирусом и призвали «не успокаиваться»
9 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 мая
9 мая
Потерявшим доходы российским арендаторам помогут
9 мая
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
8 мая
В ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в России
8 мая
В Москве перестанут оформлять цифровые пропуска по SMS
8 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 8 мая
8 мая
В Роспотребнадзоре обозначили срок сохранения новых правил поведения в РФ

Читайте также

+9° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:49
Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата
10:48
В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев инфицирования COVID-19
10:38
Во Владивостоке ветерана поздравили концертом в честь Дня Победы и его личного юбилея
10:24
Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при COVID-19
10:12
Посол в США призвал отвечать на обвинение СССР в развязывании Второй Мировой
9:54
«Маленький генерал» Илья Казанцев трогательно поздравил ветеранов с Днем Победы

Сейчас читают

Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок