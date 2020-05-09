Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при COVID-19
Вирусное воспаление легких и воспаление как осложнение при ОРВИ — далеко не одно и то же, указал врач.
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Фото, видео: Instagram @doctor_komarovskiy, ТАСС / Егор Алеев
Риск развития пневмонии при коронавирусной инфекции поможет предотвратить повышение иммунитета. Об этом рассказал на своей странице в Instagram врач и телеведущий Евгений Комаровский. Как отметил доктор, вирусное воспаление легких и воспаление легких как осложнение при ОРВИ — «совершенно разные вещи».
«Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками. Вирусная пневмония — это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких. То есть при коронавирусе воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких», — уточнил медик.
По словам Комаровского, от коронавирусной пневмонии нет лекарства, но иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность.
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