Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата

Президент РФ Владимир Путин возложил букет красных роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. Тем самым глава государства почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

Из Александровского сада Владимир Путин также обратился к россиянам по случаю 75-летия Победы. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что на 9 Мая у президента запланировано еще несколько мероприятий. Они так же не будут массовыми из-за коронавируса.

Владимир Путин ежегодно возлагает венок к Могиле Неизвестного солдата в День Победы. Обычно эта церемония проходит после парада на Красной площади, однако в этом году его пришлось перенести из-за ситуации с COVID-19.

До 1966 года прах неизвестного советского воина находился в братской могиле в Московской области. В том же году он был перенесен и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду. В 1977-м здесь был открыт мемориал. Его ключевыми элементами стали Вечный огонь и Аллея городов-героев. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы.

5-tv.ru вел прямую трансляцию празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.