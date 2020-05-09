На 9 мая у президента РФ запланировано еще несколько мероприятий, связанных с Днем Победы.

Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Тема:
День Победы

Президент РФ Владимир Путин возложил букет красных роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. Тем самым глава государства почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

Из Александровского сада Владимир Путин также обратился к россиянам по случаю 75-летия Победы. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что на 9 Мая у президента запланировано еще несколько мероприятий. Они так же не будут массовыми из-за коронавируса.

Владимир Путин ежегодно возлагает венок к Могиле Неизвестного солдата в День Победы. Обычно эта церемония проходит после парада на Красной площади, однако в этом году его пришлось перенести из-за ситуации с COVID-19.

До 1966 года прах неизвестного советского воина находился в братской могиле в Московской области. В том же году он был перенесен и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду. В 1977-м здесь был открыт мемориал. Его ключевыми элементами стали Вечный огонь и Аллея городов-героев. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы.

5-tv.ru вел прямую трансляцию празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Тема:
День Победы
9 мая
Во Владивостоке ветерана поздравили концертом в честь Дня Победы и его личного юбилея
9 мая
«Маленький генерал» Илья Казанцев трогательно поздравил ветеранов с Днем Победы
9 мая
Прямая трансляция празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
9 мая
Прямая трансляция воздушного Парада Победы в Петербурге
9 мая
«С Днем Победы!» — космонавты с МКС поздравили ветеранов
9 мая
Корабли Балтийского флота прибыли в Петербург в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ
9 мая
Пять решений советских конструкторов, которые помогли победить в войне
9 мая
Фото: Как праздновали День Победы в 1945 году?
9 мая
«Я» вместо «А». Роза Сябитова рассказала, почему в войну изменилась ее фамилия
9 мая
«Бессмертный полк в твоем окне»: старт акции дали жители Камчатки
+9° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:49
Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата
10:48
В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев инфицирования COVID-19
10:38
Во Владивостоке ветерана поздравили концертом в честь Дня Победы и его личного юбилея
10:24
Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при COVID-19
10:12
Посол в США призвал отвечать на обвинение СССР в развязывании Второй Мировой
9:54
«Маленький генерал» Илья Казанцев трогательно поздравил ветеранов с Днем Победы

Сейчас читают

Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок