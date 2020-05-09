Прямая трансляция: Путин принимает участие в смотре марша караулов Президентского полка

Трансляция завершена

5-tv.ru ведет прямую трансляцию со смотра марша караулов Президентского полка.

Несмотря на пандемию коронавируса, российский лидер Владимир Путин не стал отменять торжественные мероприятия в честь празднования 75-й годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне, а лишь перевел часть из них в онлайн-формат или перенес на более поздний срок.

Так, например, сегодня россияне не увидели традиционный торжественный парад на Красной площади, зато смогут понаблюдать за смотром Президентского полка на Соборной площади Кремля посредством онлайн-трансляции.

Президентский полк — одна из наиболее известных элитных военных частей, сформированная весной 1936 года.

Изначально он назывался Полком специального назначения и принимал активное участие в боевых действиях времен Второй мировой войны. Так, например, его командиры и бойцы оборудовали огневые точки на Кремлевской стене, вели круглосуточное дежурство, а сформированные из его состава отряды снайперов уничтожили в общей сложности более 1200 фашистских захватчиков.

За заслуги перед Отечеством в 1945 году полк был удостоен ордена Красного Знамени. Позже, в 1952-м, его переименовали в Отдельный полк специального назначения, а в 1976 году в его составе сформировали роты специального караула, которые ежегодно принимают участие во всех официальных мероприятиях, а также присутствуют на встречах высших иностранных гостей.

Спустя еще несколько лет — в 1993 году — за отдельным полком официально закрепили новое название «Президентский полк Комендатуры Московского Кремля Главного управления охраны РФ».

Сегодня элитное воинское подразделение подчиняется лично президенту РФ Владимиру Путину, Верховному главнокомандующему, и имеет статус спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата.