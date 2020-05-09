Новый сорт азалии под названием «75 лет Победы» вывели в Томске

Новый сорт азалии вывели в Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета (ТГУ). Цветам дали символическое название — «75 лет Победы». Традиция называть азалии в связи с историческими событиями зародилась уже давно. Например, некоторые сорта названы «Юрий Гагарин», «Героям Войны», отмечает ТАСС.

«Пусть людей, которые постояли за наш народ, давно уже нет, но мы помним о том, что они для нас сделали, поэтому новый сорт получил такое название», — процитировали в пресс-службе ТГУ слова автора нового сорта, директора Ботанического сада ТГУ Михаила Ямбурова.

Отмечается, что новый сорт азалии имеет «торжественный вид». Темно-фиолетовые цветки дополняет яркий бордовый крап на верхних лепестках, который у некоторых ассоциируется с каплями пролитой на войне крови, а кому-то напоминает языки пламени Вечного огня или торжественный фейерверк.

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