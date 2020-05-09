Трансляция завершена

Всероссийская акция «Минута молчания» началась ровно в 19:00 по московскому времени. Миллионы людей таким образом почтили память погибших во времена Великой Отечественной войны. На время все федеральные каналы прервали свои трансляции, чтобы жители страны могли вспомнить тех, кто проливал кровь во времена страшных сражений за наше мирное небо над головой.

Акция «Минута молчания («Светлой памяти павших в борьбе против фашизма») проводится с 1965 года. Это один из торжественно-траурных ритуалов Дня Победы.

После завершения «Минуты молчания» пройдет акция «Окна Победы», в рамках которой россияне с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла могут выйти на балконы своих домов и дружно исполнят песню «День Победы», тем самым отдав должное своим предкам.

Весь день в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru проходит еще одна акция — «Внуки Победы». Снимки героев — участников Великой Отечественной — и их потомков, наших современников. Зрители прислали тысячи фотографий из семейных архивов, многие поделились историями о бабушках и дедушках, которые сражались за родину. Проект «Внуки Победы» — дань уважения подвигу воинов-победителей, подаривших нам жизнь и свободу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что виртуальное шествие «Бессмертный полк онлайн» прошло в Москве.