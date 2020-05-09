Певица исполнила первый куплет песни Булата Окуджавы «Здесь птицы не поют».

Наталья Орейро спела на русском языке в честь Дня Победы
Тема:
День Победы

Знаменитая уругвайская певица Наталья Орейро поздравила россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В память о павших в борьбе с фашизмом звезда спела на русском языке первый куплет легендарной песни Булата Окуджавы «Здесь птицы не поют…». Видео с исполнением Орейро известных строк появилось в аккаунте официального фан-клуба артистки в социальной сети Instagram.

 
 
 
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Публикация от club de fans de Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_official)

Российские фанаты теледивы были впечатлены ее поступком и поблагодарили в комментариях.

«С таким чувством, с такой душой спела!»

«Так трогательно!»

«Потрясающе! До слез! Спасибо, Наталья!»

«Наверное, это лучшее, что я слышала и видела за последние дни!» — восхищались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Орейро обратилась к Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.

Тема:
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