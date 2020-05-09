Трансляция завершена

Праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в эти минуты озаряет вечернее небо над Москвой. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию этого события.

Всего в небо будет запущено более десяти тысяч залпов с 16 городских площадок. Каждый из них посвящен героям, которые отдали жизнь за Победу в Великой Отечественной войне.

Для запуска салютов будут использованы 72 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, а на Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны.

Для москвичей приготовили более 50 видов фейерверков, в том числе «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Несмотря на то, что в период самоизоляции жителям города необходимо по возможности оставаться дома, площадки для проведения салюта распределены так, чтобы полюбоваться зрелищем могли в каждом округе столицы. Насладиться красотой разноцветных залпов можно будет и из окон, и с балконов домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о торжественных мероприятиях, прошедших в День Победы.