Солистка «Бурановских бабушек» поздравила ветеранов с Днем Победы

Анна Прокопьева исполнила главную песню, посвященную 9 мая.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Ксения Воронина

Тема:
День Победы

Песенное поздравление с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне подготовила солистка «Бурановских бабушек» Анна Прокопьева. Исполнительница от лица коллектива пожелала всем соотечественникам, ветеранам войны и зарубежным друзьям счастья и здоровья, любви и мирного голубого неба.

«Преклоняем свои головы. Слава нашим героям!» — сказала Прокопьева.

В довершении «бурановская бабушка» а капелла исполнила припев главной песни праздника «День победы».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео воздушного Парада Победы в Москве. В знаменательный день над Красной площадью символично пролетели 75 единиц авиационной техники. За масштабным действием наблюдал президент РФ Владимир Путин. Уникальным авиапарад 2020 года сделало отсутствие людей на улицах — массовые торжества в честь 75-й Победы в Великой Отечественной войне отменили из-за эпидемии коронавируса.

Тема:
День Победы
10 мая
Путин заявил о готовности армии обеспечить суверенитет и интересы РФ
10 мая
«Был самым светлым и добрым»: Водянова рассказала о своем героическом дедушке
10 мая
Объединяющий День Победы: Автопробег в Киеве и акции памяти в Берлине
10 мая
Барановская с детьми записала трогательное поздравление на 9 мая
10 мая
В Facebook объяснили удаление снимков со знаменем Победы над Рейхстагом
10 мая
Праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в Петербурге
10 мая
Праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в Москве
10 мая
Минобороны опубликовало редкие снимки полководцев Победы в финальный этап войны
9 мая
Видео: Африканские выпускники РУДН исполнили легендарную «Смуглянку»
9 мая
«Никогда не сдавайтесь: » Елизавета II обратилась к народу в День Победы

Читайте также

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая

Последние новости

2:01
Один человек погиб в массовом ДТП на севере Петербурга
1:51
«Фантастика!» — 82-летний Энтони Хопкинс «зажег» под трек рэпера Дрейка
1:42
«Шедеврально»: Архивное фото обнаженной Ксении Собчак взорвало сеть
1:31
Производство нового поколения AirPods отменено из-за коронавируса
1:20
Солистка «Бурановских бабушек» поздравила ветеранов с Днем Победы
1:09
Названо самое опасное свойство коронавируса

Сейчас читают

Беглов продлил ограничения в Петербурге из-за COVID-19 до 31 мая
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок