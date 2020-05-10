Солистка «Бурановских бабушек» поздравила ветеранов с Днем Победы

Песенное поздравление с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне подготовила солистка «Бурановских бабушек» Анна Прокопьева. Исполнительница от лица коллектива пожелала всем соотечественникам, ветеранам войны и зарубежным друзьям счастья и здоровья, любви и мирного голубого неба.

«Преклоняем свои головы. Слава нашим героям!» — сказала Прокопьева.

В довершении «бурановская бабушка» а капелла исполнила припев главной песни праздника «День победы».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео воздушного Парада Победы в Москве. В знаменательный день над Красной площадью символично пролетели 75 единиц авиационной техники. За масштабным действием наблюдал президент РФ Владимир Путин. Уникальным авиапарад 2020 года сделало отсутствие людей на улицах — массовые торжества в честь 75-й Победы в Великой Отечественной войне отменили из-за эпидемии коронавируса.