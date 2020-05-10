Солистка «Бурановских бабушек» поздравила ветеранов с Днем Победы
Анна Прокопьева исполнила главную песню, посвященную 9 мая.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: РИА Новости / Ксения Воронина
Песенное поздравление с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне подготовила солистка «Бурановских бабушек» Анна Прокопьева. Исполнительница от лица коллектива пожелала всем соотечественникам, ветеранам войны и зарубежным друзьям счастья и здоровья, любви и мирного голубого неба.
«Преклоняем свои головы. Слава нашим героям!» — сказала Прокопьева.
В довершении «бурановская бабушка» а капелла исполнила припев главной песни праздника «День победы».
Ранее 5-tv.ru публиковал видео воздушного Парада Победы в Москве. В знаменательный день над Красной площадью символично пролетели 75 единиц авиационной техники. За масштабным действием наблюдал президент РФ Владимир Путин. Уникальным авиапарад 2020 года сделало отсутствие людей на улицах — массовые торжества в честь 75-й Победы в Великой Отечественной войне отменили из-за эпидемии коронавируса.
- 10 мая
- Путин заявил о готовности армии обеспечить суверенитет и интересы РФ
- 10 мая
- «Был самым светлым и добрым»: Водянова рассказала о своем героическом дедушке
- 10 мая
- Объединяющий День Победы: Автопробег в Киеве и акции памяти в Берлине
- 10 мая
- Барановская с детьми записала трогательное поздравление на 9 мая
- 10 мая
- В Facebook объяснили удаление снимков со знаменем Победы над Рейхстагом
- 10 мая
- Праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в Петербурге
- 10 мая
- Праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в Москве
- 10 мая
- Минобороны опубликовало редкие снимки полководцев Победы в финальный этап войны
- 9 мая
- Видео: Африканские выпускники РУДН исполнили легендарную «Смуглянку»
- 9 мая
- «Никогда не сдавайтесь: » Елизавета II обратилась к народу в День Победы
Читайте также
65%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?