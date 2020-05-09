«Никогда не сдавайтесь: » Елизавета II обратилась к народу в День Победы
Королева Великобритании призвала граждан всегда помнить о подвигах предков, которые отдали жизнь за свою Родину.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: Zuma\TASS
Королева Великобритании Елизавета II обратилась к гражданам страны по случаю 75-летия со дня завершения Второй мировой войны. В Белой гостиной Виндзорского дворца она разместила фотографии и вещи, напоминающие о событиях кровопролитных сражений, и почтила память павших в борьбе против фашизма.
Королева Елизавета II выразила уважение к предкам и вспомнила о событиях прошлого.
«Я говорю с вами сегодня в тот же час, что и мой отец, ровно 75 лет назад. Его послание стало приветствием мужчинам и женщинам в стране и за рубежом, которые так многим пожертвовали ради достижения того, что он по праву назвал «великим избавлением», — отметила она.
Королева подчеркнула исключительную роль каждого человека, заставшего страшное время войны и напомнила, что люди тогда были готовы идти на любые жертвы, чтобы защитить свою Родину.
«Война была тотальной; она затронула всех, и никто ее не избежал. Будь то мужчины и женщины, призванные служить; семьи отделенные друг от друга; люди, которые осваивали новые навыки, чтобы поддержать военные действия — все они сыграли свою роль», — рассказала Еизавета II.
Она обратилась к народу с просьбой при любых обстоятельствах сохранять мужество и веру в лучшее, ведь именно эта надежда на Победу помогла в 1945 году людям одолеть врага.
«В начале войны перспективы казались призрачными, конец далеким, а результат неясным. Но мы сохраняли веру в то, что действия были правильными — и эта вера, как отметил мой отец в своей передаче, провела нас до конца. Никогда не сдавайтесь, никогда не отчаивайтесь — таково было послание Дня победы», — призвала британцев королева.
Судя по комментариям в социальных сетях, ее послание встретили с воодушевлением.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна выразила глубокую признательность народам бывшего СССР за неоценимый вклад в победу над нацизмом.
- 9 мая
- Прямая трансляция салюта в честь Дня Победы в Петербурге
- 9 мая
- Прямая трансляция салюта в честь Дня Победы в Москве
- 9 мая
- Загитова опубликовала снимок прадеда, который прошел войну
- 9 мая
- «От 50 до 80 миллионов»: Рудова призвала фанатов не забывать о подвиге ветеранов
- 9 мая
- Для участия в акции «Бессмертный полк» зарегистрировались боле 2,8 миллиона человек
- 9 мая
- Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы на русском языке
- 9 мая
- Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом
- 9 мая
- В Instаgrаm Меланьи Трамп массово благодарят СССР за победу над нацизмом
- 9 мая
- Стартовала всероссийская акция «Минута молчания» в память о павших в борьбе с фашизмом
- 9 мая
- Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
Читайте также
50%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?