«Никогда не сдавайтесь: » Елизавета II обратилась к народу в День Победы

Королева Великобритании призвала граждан всегда помнить о подвигах предков, которые отдали жизнь за свою Родину.

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Фото, видео: Zuma\TASS

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День Победы

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к гражданам страны по случаю 75-летия со дня завершения Второй мировой войны. В Белой гостиной Виндзорского дворца она разместила фотографии и вещи, напоминающие о событиях кровопролитных сражений, и почтила память павших в борьбе против фашизма.

Королева Елизавета II выразила уважение к предкам и вспомнила о событиях прошлого.

«Я говорю с вами сегодня в тот же час, что и мой отец, ровно 75 лет назад. Его послание стало приветствием мужчинам и женщинам в стране и за рубежом, которые так многим пожертвовали ради достижения того, что он по праву назвал «великим избавлением», — отметила она.

Королева подчеркнула исключительную роль каждого человека, заставшего страшное время войны и напомнила, что люди тогда были готовы идти на любые жертвы, чтобы защитить свою Родину.

«Война была тотальной; она затронула всех, и никто ее не избежал. Будь то мужчины и женщины, призванные служить; семьи отделенные друг от друга; люди, которые осваивали новые навыки, чтобы поддержать военные действия — все они сыграли свою роль», — рассказала Еизавета II.

Она обратилась к народу с просьбой при любых обстоятельствах сохранять мужество и веру в лучшее, ведь именно эта надежда на Победу помогла в 1945 году людям одолеть врага.

«В начале войны перспективы казались призрачными, конец далеким, а результат неясным. Но мы сохраняли веру в то, что действия были правильными — и эта вера, как отметил мой отец в своей передаче, провела нас до конца. Никогда не сдавайтесь, никогда не отчаивайтесь — таково было послание Дня победы», — призвала британцев королева.

Судя по комментариям в социальных сетях, ее послание встретили с воодушевлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна выразила глубокую признательность народам бывшего СССР за неоценимый вклад в победу над нацизмом.

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